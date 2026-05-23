Туск требует разобраться с въездом украинца на авто к озеру Морске-Око

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на въезд автомобиля украинского блогера Андрея Гаврилива к озеру Морске-Око в заповедной зоне, призвав Министерство внутренних дел принять строгие меры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украинский блогер Андрей Гаврилив заехал на своем спорткаре к озеру Морске-Око, что стало нарушением правил въезда частных транспортных средств в Татранский национальный парк.

Скриншот из видео Андрея Гнатива в TikTok

Полиция оштрафовала его на 100 злотых, хотя штраф за такое правонарушение составляет до 5000 злотых. Это событие вызвало огромное возмущение у поляков.

"Поездка украинского водителя по дороге к Морске-Око вызывает вполне понятное возмущение. Я обратился в МВД с просьбой срочно выяснить все подробности этого инцидента и принять строгие меры", – написал Туск в соцсети Х в субботу.

Гаврилов в своих соцсетях объяснил, что он был просто туристом и не имел намерения нарушать закон. В частности, он сказал, что не заметил запрещающего знака. Он также описал польских правоохранителей, выписавших ему небольшой штраф, как людей, которые поняли ситуацию.

"Приехав к Оку, местные схватились за голову и сказали, что за всю историю своей работы там они еще ни разу не видели, чтобы кто-то заезжал сюда на машине. Короче, заехать сюда на машине – это не совсем законная история. Я подумал: раз мы уже заехали, то надо сделать фото", – описал блогер ситуацию.

Напомним, в марте сотрудники пограничной службы Польши задержали 40-летнюю гражданку Украины, которая как руководительница компании выдавала поддельные справки о трудоустройстве, что давало белорусам возможность незаконно получить визы в Польшу.

Ранее в Польше заявили о задержании украинского "вора в законе", а до этого – фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.