У Польщі затримали українського "злодія в законі", який становив загрозу для безпеки

Варшавські криміналісти та Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина України, "злодія в законі", який потенційно загрожував безпеці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Спільні оперативні дії криміналістів та співробітників Агентства внутрішньої безпеки призвели до затримання розшукуваного 44-річного громадянина України – "злодія в законі".

"Злодій в законі" – це титул, який надається найвпливовішим злочинцям у структурах мафії з території колишнього СРСР.

"Хоча не завжди можна приписати їм конкретні злочини, скоєні в Польщі, їхня присутність розглядається службами як потенційна загроза безпеці", – пояснила старший інспектор Марта Суловська з поліції Вольського району.

Поліцейські встановили, де переховувався 44-річний чоловік. Вони також дізналися, що він займав високе становище в структурах пострадянської організованої злочинності і раніше був засуджений за тяжкі злочини, зокрема за вбивство, а його діяльність охоплювала кримінальні структури та участь у конфліктах між злочинними угрупованнями.

Стосовно чоловіка було винесено рішення про відмову у перебуванні на території держав-членів Шенгенської зони. Його було виявлено в одному з готелів на території Варшави.

"Чоловіка затримали та доставили до відділку у районі Воля. Після необхідних процедур його передали співробітникам прикордонної служби у Варшаві", – повідомила Суловська.

