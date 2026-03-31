У Польщі затримали українку, яка сприяла незаконному отриманню віз білорусами

Співробітники прикордонної служби Польщі затримали 40-річну громадянку України, котра як керівниця компанії видавала фальшиві довідки про працевлаштування, що давало білорусам можливість незаконно отримати візи до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Розслідування, проведене прикордонною службою під наглядом районної прокуратури в Пуцьку, виявило схему, яка діяла з грудня 2022 року.

Минулого тижня в Лодзі затримали 40-річну громадянку України, яка була головою компанії, заснованої спеціально для оформлення фальшивих документів. Компанія, хоча офіційно мала займатися прибиранням, виробництвом одягу, будівельними роботами та торгівлею, насправді слугувала для організації незаконного перетину кордону.

З моменту створення компанії до червня 2023 року жінка виписала майже 500 заяв про доручення роботи іноземцю. Кожна з них реєструвалася в місцевому районному центрі зайнятості, а за виписку документа жінка стягувала до 400 євро.

Як встановили слідчі, заяви використовувалися громадянами Білорусі для отримання віз у польських консульських установах на території Білорусі.

Справа вийшла на світло під час проведення іншого розслідування щодо перебування іноземців у Польщі. Співробітники прикордонної служби з Владиславова натрапили на сліди незаконної схеми, яка швидко стала предметом окремого розслідування. Наразі вдалося встановити особи 228 білорусів, які скористалися фальшивими заявами, однак ця кількість може зрости.

У районній прокуратурі в Пуцьку затриманій жінці висунули звинувачення в організації перетину державного кордону іншими особами всупереч нормам та у злочинах проти достовірності документів. Їй загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Прокурор застосував до неї заборону на виїзд з країни та поліцейський нагляд.

Слідчі інтенсивно працюють над встановленням особи інших осіб, причетних до цієї схеми.

У Польщі минулого тижня заявили про затримання українського "злодія в законі", а до того – фальшивомонетника з України і його спільника-росіянина.