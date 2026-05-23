Високий представник щодо Боснії і Герцеговини пояснив свою відставку тиском США

Високий представник у Боснії та Герцеговині визнав, що тиск з боку США вплинув на його рішення достроково піти у відставку з цієї посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Крістіан Шмідт, німецький політик-консерватор, який обіймав цю посаду з серпня 2021 року, оголосив про свою відставку 12 травня, назвавши це "особистим рішенням".

Але у відповідь на запитання німецької газети Augsburger Allgemeine, чи підштовхнув його президент США Дональд Трамп до того, щоб залишити посаду головного посланця міжнародної спільноти в Боснії, Шмідт визнав, що Вашингтон відіграв певну роль у його рішенні.

Хоча він зазначив, що не знає особистої думки Трампа з цього приводу, він сказав: "Все, що я можу сказати, це те, що з боку США чинився величезний і несподіваний тиск".

У інтерв’ю, опублікованому в суботу, Шмідт сказав, що хотів запобігти "підриву авторитету інституту верховного представника через цю дискусію, передумови якої мені не до кінця зрозумілі".

Верховний представник у Боснії має значні повноваження для забезпечення виконання Дейтонської угоди 1995 року, яка поклала край війні. Цей представник, що діє за підтримки ООН, має право звільняти обраних посадовців, ухвалювати закони та створювати нові інституції.

Адміністрація Трампа все більше підтримує сепаратистського політика Мілорада Додіка, який наполягає на відокремленні Республіки Сербської, сербської частини Боснії і Герцеговини.

Під час перебування на посаді Шмідт скасував низку законів Республіки Сербської, спрямованих на підготовку до її відокремлення.

Тиск на Шмідта з метою змусити його піти у відставку може бути пов'язаний також із тим, що колишній президент РС Додік підтримував проєкти газових електростанцій та трубопроводів, які просували бізнесмени, наближені до Трампа, зокрема трубопровід з Хорватії до Боснії.

"Це питання дійсно відіграло певну роль, але я ніколи не був проти цього проєкту", – сказав Шмідт.

