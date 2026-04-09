В гостях у Додіка: навіщо син Трампа підіграє головному сепаратисту Балкан

Якими б неофіційними не були причини візиту Трампа-молодшого, наслідком стане вихід Мілорада Додіка з дипломатичної ізоляції

Днями в Республіці Сербській (РС) було майже свято – до Баня-Луки з візитом прибув Дональд Трамп.

Щоправда, не чинний президент США, а його старший син. Та й візит до республіки у складі Боснії і Герцеговини був не офіційний, а дружній, на запрошення Ігоря Додіка – організаційного секретаря керівної партії "Союз незалежних соціал-демократів РС" (СНСД), сина експрезидента Мілорада Додіка.

Втім, візит Трампа-молодшого мав усі атрибути офіційного – повний аеропорт охорони, кортеж, хоча й не дуже великий, у супроводі поліцейського ескорту.

А вся столиця ентитету була буквально забита поліцією, бронетехнікою, поліцейськими гелікоптерами, було багато закритих зон.

Візит був одноденний, тому і програма була не дуже напруженою – виступ на бізнес-панелі за участю представників влади (у тому числі Жельки Цвіянович – членкині Президії БіГ) та ділових кіл РС, а також зустріч з Мілорадом Додіком (який втратив формальну посаду президента, але не реальну владу в РС) у його будинку.

І якими б не були формальні причини візиту,

наслідком його стане вихід Мілорада Додіка з дипломатичної ізоляції.

Як і у випадку угорського прем'єра Віктора Орбана, до якого в той самий день приїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс, у Білому домі готові підтримати будь-якого лідера, що створює проблеми Євросоюзу.

Додіка виводять з ізоляції

Для Трампа-молодшого дружній візит до Республіки Сербської був черговою можливістю донести до лідерів усіх Західних Балкан точку зору свого батька та свою особисто на деякі політичні та економічні проблеми.

Тому тут знову лунали звинувачування на адресу "хворої" Європи, яку треба лікувати. На думку Трампа, Східна Європа протистоїть Західній, де Франція та Велика Британія вже стали "мусульманськими країнами".

Також були не зовсім зрозуміли міркування щодо демократії, яка "не завжди демократія", згадування дитинства з ретроспективою на сьогодення та багато чого іншого.

Візит збігся зі ще одним яскравим прикладом втручання США у вибори в Європі – поїздкою віцепрезидента Джей Ді Венса до Будапешта, де він висловив свою та президента США підтримку Віктору Орбану, а його конкурента Петера Мадяра обізвав "комуністом".

Підтримку Орбану висловив і Трамп-молодший.

За його словами, якщо "впаде Угорщина (мається на увазі програш Орбана. – Ред.), то впаде уся Східна Європа".

Для Мілорада Додіка та його політичної сили можливий програш Орбана виглядає надзвичайно небезпечним – адже саме Угорщина надає таку необхідну їм політичну підтримку, коли Путін загруз в агресії проти України, а сербський президент Александар Вучич більше занепокоєний тим, як залишитися при владі після виборів, що мають відбутися наприкінці року.

Саме тому слова посланця президента США були сприйняти з балканською гарячністю, хоча пасажі молодшого Трампа були відвертим втручанням як у виборчий процес в Угорщині, так і у внутрішні справи БіГ.

Для членів керівного СНСД, де вождем залишається Мілорад Додік, візит будь-якого представника родини Трампів стає майже геополітичною перемогою. В першу чергу – сигналом того, що всі покарання за численні спроби розвалити БіГ забуті й лідери РС можуть повертатися у міжнародну політику.

Це вкрай небезпечний сигнал для БіГ, яку й без того розривають суперечності. Тепер шансів на їх вирішення дипломатичним шляхом стає все менше.

Інвестиції без інвестицій

Що ж розповідав на бізнес-форумі молодший Трамп, який сьогодні відіграє важливу роль у сімейному бізнесі та є виконавчим віцепрезидентом у сімейній Trump Oraganization?

Більшу частину свого виступу він присвятив міркуванням навколо криптовалют, штучного інтелекту та енергетики. На його думку, ці три теми тісно взаємопов'язані та не можуть існувати одна без інших двох, а в основі лежить забезпечення енергією.

А тому, на думку Трампа-молодшого, той, хто перший знайде баланс між ними, стане переможцем у цивілізаційному та геополітичному змаганні.

Про конкретні інвестиційні проєкти американського бізнесу в РС та їхню реалізацію майже не йшлося.

Були лише дещо спекулятивні міркування про залучення американських компаній (тобто – Trump Oraganization, або тих, хто з нею співпрацює) до реалізації інвестиційних проєктів в РС, проте без жодної конкретики.

Виглядало так, що анонсована економічна співпраця поки що не має ані чіткої форми, ані окреслених проєктів.

Це дало підставу Бакиру Ізетбеговичу, лідеру Партії демократичної дії, висловити жаль, що Трамп-молодший як бізнесмен не завітав до Сараєва.

Адже тоді він би побачив реальну підготовку США та БіГ важливого проєкту будівництва "південного газового конектора", який з'єднає газотранспортні системи Хорватії та БіГ, що сприятиме диверсифікації джерел постачання газу та зниженню залежності від російського газу.

До речі, саме в цей день у Сараєві проводив переговори спеціальний представник Міністерства енергетики США.

Але, як здається, економіка була лише приводом для візиту Трампа-молодшого, а його справжня мета була в іншому.

Візит із низкою питань

Дружня зустріч синів Додіка та Трампа завершена і нібито всі задоволені.

Проте залишилося декілька запитань.

Перше запитання. Навіщо у дружній візит до Баня-Луки разом з Трампом прилетів Бред Парскейл, лобіст, який зв'язаний з Trump Oraganization та працює на Ізраїль в США? А може, і на Додіка?

Адже не секрет, що уряд РС у минулі роки сплатив декілька мільйонів доларів лобістам, які просували його інтереси та інтереси РС в США та, ймовірно, Ізраїлі. Тож чи не він організував цей візит?

Питання друге. Цей так званий дружній візит був платним, за його організацію треба було платити? Не є секретом Полішинеля, що зустріч з Трампом-молодшим можна організувати через посередницькі агентства або лобістів. Такса чітка – від 100 до 200 тисяч доларів, якщо він фізично присутній, та від 50 до 100 тисяч за онлайн-участь.

Проте у РС постійна проблема з грошима, вона постійно шукає кредити та бере у борг. Тож виходить, що за забаганки обох Додіків має платити вся БіГ, не лише серби, але й бошняки та хорвати.

Запитання трете. Про що все ж таки домовлялися друзі-сини – про щось нове чи це було обговорення механізму виконання обіцянок Мілорада Додіка, які він роздавав під час свого нещодавнього візиту до США?

Джерела з оточення обох припускають, що домовленості могли торкатися наступних проблем: використання гідропотенціалу БіГ та РС; будівництво датацентрів в РС; пріоритетний доступ до корисних копалин РС, у першу чергу до покладів літію; забезпечення участі американських компаній у будівництві південного газового інтерконектора з подальшим переходом на газ з США (через термінал на острові Крк, Хорватія); скорочення співпраці з Росією.

А у відповідь США пропонують зняття санкцій та гарантії недоторканності родині Додіка.

"Дружній" візит сина президента США до Республіки Сербської продемонстрував, що світ дійсно змінюється, і не в кращий бік.

І вчорашній сепаратист, готовий зруйнувати цілісність країни та засуджений судом, фактичний злочинець, може здобути піар-перемогу та бути реабілітованим завдяки особистим та діловим зв'язкам з сильними світу цього.

Все це додатково збільшує ризики, що стоять перед БіГ.

Підтримка родини Трампів посилює позиції тих, хто вже довгі роки шантажує країну, погрожуючи її розвалом.

Автор: Володимир Цибульник,

кандидат історичних наук, експерт із Західних Балкан