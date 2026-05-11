ЗМІ: високий представник щодо Боснії і Герцеговини йде у відставку, ймовірно, через тиск США

Німецький політик Крістіан Шмідт, високий представник щодо Боснії та Герцеговини, йде у відставку: ймовірно, це пов’язано із тиском з боку США.

Про це повідомили німецькі ЗМІ, зокрема, Spiegel та FAZ.

Шмідт має намір продовжувати виконувати свої обов’язки, доки не буде знайдено наступника.

Управління Шмідта, офіс Високого представника у столиці Боснії Сараєві, спочатку не коментувало це питання. Шмідт наразі перебуває в Нью-Йорку, де у вівторок має представити Раді безпеки ООН звіт про ситуацію в Боснії та Герцеговині.

Високий представник у Боснії та Герцеговині має завдання стежити за дотриманням Дейтонських угод 1995 року, якими завершилася війна в Боснії. На цій посаді він має широкі повноваження, аж до зміни законів.

Шмідт обіймає посаду з 2021 року. У минулому його неодноразово гостро критикував лідер боснійських сербів Мілорад Додік.

З часу укладення Дейтонських угод Боснія і Герцеговина розділена на Республіку Сербську, де переважно проживають боснійські серби, та хорватсько-мусульманську Федерацію Боснії і Герцеговини. Ці дві напівавтономні частини країни пов’язані між собою слабким центральним урядом.

Додік, який підтримує добрі відносини з Кремлем, неодноразово зображував Шмідта як загрозу для Республіки Сербської та ставив під сумнів легітимність представника. Проте Шмідт пообіцяв використати всі "політичні інструменти", що є в його розпорядженні, щоб зробити Боснію більш функціональною державою, яка буде частиною ЄС.

Згідно з повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, відставка Шмідта відбувається не зовсім добровільно. Як повідомляється, певну роль могли зіграти бізнес-інтереси родини президента США Дональда Трампа.

Додік налагодив зв’язки з людьми з оточення президента США. Найстарший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, нещодавно відвідав столицю Республіки Сербської Баня-Луку.

За повідомленнями ЗМІ, колишній радник президента США Майкл Флінн також відстоює інтереси Республіки Сербської і наприкінці травня має прибути туди на конференцію.

Протягом місяців США вимагали, у дедалі агресивніших висловлюваннях, негайної відставки Шмідта.

Повідомляється, що Вашингтон хоче призначити наступника, яким легше керувати.

Про те, що стояло за візитом Дональда Трампа-молодшого в Боснію і Герцеговину, читайте в статті: В гостях у Додіка: навіщо син Трампа підіграє головному сепаратисту Балкан.