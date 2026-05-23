Высокий представитель в Боснии и Герцеговине объяснил свою отставку давлением со стороны США

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине признал, что давление со стороны США повлияло на его решение досрочно уйти в отставку с этой должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Кристиан Шмидт, немецкий политик-консерватор, занимавший эту должность с августа 2021 года, объявил о своей отставке 12 мая, назвав это "личным решением".

Но в ответ на вопрос немецкой газеты Augsburger Allgemeine, подтолкнул ли его президент США Дональд Трамп к тому, чтобы покинуть пост главного посланника международного сообщества в Боснии, Шмидт признал, что Вашингтон сыграл определенную роль в его решении.

Хотя он отметил, что не знает личного мнения Трампа по этому поводу, он сказал: "Все, что я могу сказать, это то, что со стороны США оказывалось огромное и неожиданное давление".

В интервью, опубликованном в субботу, Шмидт сказал, что хотел предотвратить "подрыв авторитета института верховного представителя из-за этой дискуссии, предпосылки которой мне не до конца понятны".

Верховный представитель в Боснии обладает значительными полномочиями для обеспечения выполнения Дейтонского соглашения 1995 года, положившего конец войне. Этот представитель, действующий при поддержке ООН, имеет право увольнять избранных должностных лиц, принимать законы и создавать новые институты.

Администрация Трампа все больше поддерживает сепаратистского политика Милорада Додика, который настаивает на отделении Республики Сербской, сербской части Боснии и Герцеговины.

Во время пребывания в должности Шмидт отменил ряд законов Республики Сербской, направленных на подготовку к ее отделению.

Давление на Шмидта с целью заставить его уйти в отставку может быть связано также с тем, что бывший президент РС Додик поддерживал проекты газовых электростанций и трубопроводов, которые продвигали бизнесмены, приближенные к Трампу, в частности трубопровод из Хорватии в Боснию.

"Этот вопрос действительно сыграл определенную роль, но я никогда не был против этого проекта", – сказал Шмидт.

