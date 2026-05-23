В Литве задержали 27 человек, в том числе госслужащих, в связи с контрабандой сигарет метеостатами

Правоохранительные органы Литвы задержали 27 человек, в том числе 13 госслужащих, в рамках расследования дела о крупномасштабной контрабанде сигарет с использованием метеорологических аэростатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

13 из задержанных – это не только полицейские, но и сотрудники Государственной пограничной службы (VSAT), заявил в пятницу заместитель генерального комиссара полиции Мариус Драудвила. Они предоставляли контрабандистам конфиденциальную оперативную информацию.

Драудвила отметил, что правоохранительная операция была направлена против организованных группировок, которые "цинично действуют против национальных, экономических и интересов безопасности Литовской Республики", представляя опасность и угрозу для гражданской авиации, общественной безопасности и инфраструктуры.

По словам чиновника, преступные группировки действовали организованно, используя GPS-оборудование и средства зашифрованной связи для точного отслеживания мест приземления метеорологических аэростатов, перевозивших контрабандные сигареты. Затем груз собирали и продавали.

Полиция сообщила, что в ходе операций было проведено 74 обыска, в которых участвовали более 100 сотрудников. Во время рейдов были изъяты тепловизоры, дроны, GPS-передатчики, радиостанции, SIM-карты, маски и упаковочные материалы для сигарет.

Задержанные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей, и, как ожидается, будут уволены.

Расследование касается обвинений в контрабанде и преступном объединении, а также в содействии иностранному государству в деятельности против Литвы.

Как сообщалось, ночью 13 мая аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за очередных метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. Из-за этого один рейс развернули в пути, а еще один отменили.

Одна из шаров приземлилась в районе города Каунас, в противоположном конце страны.

В начале мая метеошары с контрабандными сигаретами из Беларуси впервые обнаружили далеко на юге Польши.

