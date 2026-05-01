Метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі

Новини — П'ятниця, 1 травня 2026, 12:38 — Марія Ємець

Метеокулі з прив’язаними до них пакунками контрабандних цигарок з Білорусі вперше виявили у Малопольському воєводстві – за сотні кілометрів від кордонів з Білоруссю.

Про це повідомляє RMF24 і локальні новинні сторінки, пише "Європейська правда".

Три метеокулі з прив’язаним до них вантажем приземлилися у селі Івкова в районі Бжесько під Краковом. Поліції про знахідку повідомив місцевий мешканець, біля двору якого кулі з вантажем втратили висоту і заплуталися в чагарнику. 

Всередині пакунка виявили численні блоки цигарок з Білорусі. 

Це перший випадок, коли контрабандні метеокулі залетіли настільки далеко від кордонів з Білоруссю – по прямій туди понад 270 км. Втім, наразі не повідомляли жодних деталей про їхній маршрут і невідомо, звідки їх запустили.

Про попередній інцидент повідомляли на початку квітня, тоді вантаж знайшли у "типовому" місці – в Підляському воєводстві.

Тиждень тому у Польщі затримали трьох чоловіків за підозрою у контрабанді товарів з Білорусі дронами, їм загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.  

Нагадаємо, від нальотів метеокуль з контрабандою регулярно потерпає Литва, там через них нерідко доводиться зупиняти роботу аеропорту Вільнюса. 

У грудні 2025 року через систематичність таких випадків литовський уряд оголошував надзвичайний стан

