Метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі
Новини — П'ятниця, 1 травня 2026, 12:38 —
Метеокулі з прив’язаними до них пакунками контрабандних цигарок з Білорусі вперше виявили у Малопольському воєводстві – за сотні кілометрів від кордонів з Білоруссю.
Про це повідомляє RMF24 і локальні новинні сторінки, пише "Європейська правда".
Три метеокулі з прив’язаним до них вантажем приземлилися у селі Івкова в районі Бжесько під Краковом. Поліції про знахідку повідомив місцевий мешканець, біля двору якого кулі з вантажем втратили висоту і заплуталися в чагарнику.
Всередині пакунка виявили численні блоки цигарок з Білорусі.
Це перший випадок, коли контрабандні метеокулі залетіли настільки далеко від кордонів з Білоруссю – по прямій туди понад 270 км. Втім, наразі не повідомляли жодних деталей про їхній маршрут і невідомо, звідки їх запустили.
Про попередній інцидент повідомляли на початку квітня, тоді вантаж знайшли у "типовому" місці – в Підляському воєводстві.
Тиждень тому у Польщі затримали трьох чоловіків за підозрою у контрабанді товарів з Білорусі дронами, їм загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення.
Нагадаємо, від нальотів метеокуль з контрабандою регулярно потерпає Литва, там через них нерідко доводиться зупиняти роботу аеропорту Вільнюса.
У грудні 2025 року через систематичність таких випадків литовський уряд оголошував надзвичайний стан.