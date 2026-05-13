У Литві знайшли повітряну кулю із контрабандними сигаретами

Новини — Середа, 13 травня 2026, 08:45 — Уляна Кричковська

У ніч проти середи, 13 травня, у районі литовського міста Каунас приземлилася повітряна куля із контрабандними сигаретами.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Це сталося тоді, коли через гібридну атаку з боку Білорусі було закрито Вільнюський аеропорт. 

Пізніше у районі міста Каунас знайшли повітряну кулю, яка переносила шість ящиків контрабандних сигарет. 

"У ящиках було 9 тисяч пачок контрабандних сигарет", – повідомив речник Департаменту поліції Рамунас Матоніс.

Фото: LRT

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан

Востаннє такі обмеження для аеропорту вводилися на початку квітня. 

