Німецькі ультраправі вимагають не дарувати Україні зупинену газову електростанцію

У німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" закликали не дарувати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію з Мекленбурга-Передньої Померанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Партія ініціювала в Бундестазі дебати, вимагаючи залишити об’єкт на місці в Любміні, що поблизу Грайфсвальда.

Член "Альтернативи для Німеччини" Ляйф-Ерік Гольм заявив під час дебатів, що після закінчення війни в Україні відносини з Росією можуть знову нормалізуватися, і тоді Німеччина знову буде отримувати російський газ, для чого знадобиться робоча електростанція.

Об'єкт у Любміні – це електростанція, побудована для російського газопроводу "Північний потік-1". Вона слугувала для виробництва тепла, необхідного для транспортування природного газу з Росії до німецької мережі.

Через кілька місяців після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну РФ припинила постачання газу до Німеччини, тому електростанція зупинена. "Північний потік-1", як і "Північний потік-2", незабаром зазнав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів.

З припиненням поставок російського газу через Балтійське море у вересні 2022 року та пов’язаним із цим зникненням потреби у тепловій енергії експлуатація станції стала економічно невигідною, повідомила компанія Sefe Securing Energy for Europe GmbH. Ця компанія є мажоритарним акціонером оператора електростанції.

"Оскільки також не вдалося знайти інших потенційних споживачів тепла, експлуатація була припинена у 2023 році", – заявили у компанії. Спроби продати об’єкт не увінчалися успіхом, тому компанія вирішила передати електростанцію в рамках гуманітарної допомоги українському оператору електростанцій для самостійного вивезення.

Депутат від ХДС з Мекленбурга-Передньої Померанії Філіп Амтор назвав пропозицію партії "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі "передвиборчим галасом". У цій федеральній землі 20 вересня відбудуться вибори до земельного парламенту.

Спікери від соціал-демократів, "Зелених" та "Лівих" також відхилили пропозицію "Альтернативи для Німеччини". Депутатка від "Зелених" Клаудія Мюллер, яка також походить з Мекленбурга-Передньої Померанії", зазначила, що ультраправим йдеться не про електростанцію, а про розпалювання обурення.

Бундестаг вирішив голосами ХДС, СДПН, "Зелених" та "Лівих" передати це питання на подальше обговорення до комітету з питань економіки та енергетики. До обговорення також мають долучитися комітет із закордонних справ та бюджетний комітет.

Партія "Альтернатива для Німеччини" вже винесла це питання на розгляд парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія та районної ради Передньої Померанії-Рюген. Парламент землі відхилив ініціативу. Рада округу більшістю голосів ухвалила рішення про перевірку того, чи може установка забезпечувати термінал СПГ у Мукрані на острові Рюген.

У цьому контексті голова ХДС у Мекленбурзі-Передній Померанії Даніель Петерс заявив: "Я поділяю точку зору, що критична енергетична інфраструктура має спочатку використовуватися тут, у нашій землі. Перенесення до Мукрана є варіантом, який технічно підходить і тому має бути всебічно перевірений".

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Німеччина передала Україні три когенераційні установки для потреб Чернігівської області.

Крім того, у січні Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для потреб Києва.