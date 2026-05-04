Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію

Газову електростанцію, розташовану в місці з'єднання наразі не використовуваного газопроводу "Північний потік-1" з німецькою газотранспортною мережею, планують передана Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Компанія Sefe Securing Energy for Europe GmbH повідомила, що експлуатація станції стала збитковою після припинення поставок російського газу через Балтійське море у вересні 2022 року.

Електростанція в Любміні поблизу Грайфсвальда слугувала виключно для забезпечення необхідного технологічного тепла для подачі російського природного газу в німецьку газотранспортну мережу. Інших споживачів тепла не було, тому в 2023 році її експлуатація була припинена. За даними компанії, покупця для станції знайти не вдалося. Потужність електростанції становила 84 мегавати.

"Тому електростанція буде передана в рамках гуманітарної допомоги українському оператору електростанцій, який самостійно її забере", – додала компанія Sefe. Це не спричинить жодних економічних збитків для компанії порівняно з демонтажем та утилізацією.

"Водночас ця операція сприяє збереженню енергетичної інфраструктури України", – додали в компанії.

Водночас місцеве відділення ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розкритикувало цю ініціативу. Ніколаус Крамер, член "АдН" у земельному парламенті, назвав цей крок "абсурдним". Хоча його партія в районній раді буде закликати районного адміністратора переконати уряд землі побудувати нову газову електростанцію в Любміні, "повністю функціональну теплоелектростанцію там мають демонтувати і передати Україні", цитує слова політика газета Nordkurier. Крамер додав: "Ця станція мала служити енергетичній безпеці нашої землі. Це ляпас нашим громадянам".

Влітку 2022 року Росія скоротила, а згодом і повністю зупинила постачання газу через "Північний потік-1". "Північний потік-1", як і "Північний потік-2" – який так і не був введений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну – незабаром після цього зазнав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів. Досі залишається незрозумілим, чи будуть вони відновлені та коли саме. Після вторгнення Росії в Україну Німеччина більше не бажає імпортувати російський природний газ.

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина передала Україні три когенераційні установки, які спрямують на забезпечення потреб Чернігівської області.

Крім того, у січні Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для потреб Києва.