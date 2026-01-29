Укр Рус Eng

Німеччина передала енергетичну допомогу для Києва

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 13:30 — Ольга Ковальчук

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для потреб Києва. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство Німеччини в Україні.

Допомогу надали в рамках пакета екстреної енергетичної підтримки України, обсяг якого днями збільшили до 120 млн євро.

28 січня посол Німеччини Гайко Томс передав перші дві комбіновані тепло- та електроустановки для Києва премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко. Ці установки допоможуть забезпечити теплом та світлом 86 тисяч киян. 

 
Фото: Посольство Німеччини в Україні 

Ще 41 когенераційну установку, 76 модульних котелень та інше енергетичне обладнання доставлять в Україну в найкоротші терміни. 

"Децентралізоване енергопостачання – ключовий чинник стійкості. Німеччина твердо налаштована зміцнювати стійкість України всіма можливими способами. Ці дві установки – лише один з аспектів суттєвої енергетичної підтримки Німеччини для України. Попереду – ще багато інших кроків", – сказав посол Німеччини.

 
Фото: Посольство Німеччини в Україні 

Напередодні посол Німеччини Гайко Томс анонсував передачу німецькою стороною Україні 33 мобільних теплоелектростанцій вже найближчим часом.

Як повідомлялося, партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула у вівторок в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.

Мер Києва Віталій Кличко перед цим заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.

