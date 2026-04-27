Німеччина передала Україні три мініелектростанції

Німеччина передала Україні три когенераційні установки, які спрямують на забезпечення потреб Чернігівської області.

Про це "Європейській правді" повідомили в посольстві Німеччини.

Загалом регіон отримає 12 тепло– та електрогенеруючих установок від німецького уряду потужністю 10,5–11,5 МВт. Інші девʼять установок будуть передані найближчим часом.

Ця допомога є частиною програми підтримки уряду Німеччини на 400 млн євро, ініційованої цієї зими у відповідь на атаки Росії на критичну інфраструктуру України.

Після введення в експлуатацію ці мініелектростанції допоможуть забезпечити близько 353 тисяч мешканців Чернігівської області теплом, електроенергією та чистою водою.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну енергетична підтримка з боку Німеччини перевищила 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, у січні Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для потреб Києва.

Як повідомлялося, минулого тижня уряд Латвії схвалив постачання Україні електрогенераторів на суму 1,2 мільйона євро.

А 27 лютого Бельгія передала Києву чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт, які використовуватимуть для потреб комунального підприємства "Київтеплоенерго".