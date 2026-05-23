Немецкие ультраправые требуют не передавать Украине остановленную газовую электростанцию

В немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призвали не передавать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию из Мекленбурга-Передней Померании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Партия инициировала в Бундестаге дебаты, требуя оставить объект на месте в Любмине, что недалеко от Грайфсвальда.

Член "Альтернативы для Германии" Лейф-Эрик Хольм заявил во время дебатов, что после окончания войны в Украине отношения с Россией могут снова нормализоваться, и тогда Германия снова будет получать российский газ, для чего понадобится работающая электростанция.

Объект в Любмине – это электростанция, построенная для российского газопровода "Северный поток-1". Она служила для производства тепла, необходимого для транспортировки природного газа из России в немецкую сеть.

Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину РФ прекратила поставки газа в Германию, поэтому электростанция остановлена. "Северный поток-1", как и "Северный поток-2", вскоре получил серьезные повреждения в результате взрывов.

С прекращением поставок российского газа через Балтийское море в сентябре 2022 года и связанным с этим исчезновением потребности в тепловой энергии эксплуатация станции стала экономически невыгодной, сообщила компания Sefe Securing Energy for Europe GmbH. Эта компания является мажоритарным акционером оператора электростанции.

"Поскольку также не удалось найти других потенциальных потребителей тепла, эксплуатация была прекращена в 2023 году", – заявили в компании. Попытки продать объект не увенчались успехом, поэтому компания решила передать электростанцию в рамках гуманитарной помощи украинскому оператору электростанций для самостоятельной вывозки.

Депутат от ХДС из Мекленбурга-Передней Померании Филипп Амтор назвал предложение партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге "предвыборным шумом". В этой федеральной земле 20 сентября состоятся выборы в земельный парламент.

Спикеры от социал-демократов, "Зеленых" и "Левых" также отклонили предложение "Альтернативы для Германии". Депутат от "Зеленых" Клаудия Мюллер, которая также родом из Мекленбурга-Передней Померании, отметила, что ультраправым речь идет не об электростанции, а о разжигании возмущения.

Бундестаг решил голосами ХДС, СДПГ, "Зеленых" и "Левых" передать этот вопрос на дальнейшее обсуждение в комитет по вопросам экономики и энергетики. К обсуждению также должны присоединиться комитет по иностранным делам и бюджетный комитет.

Партия "Альтернатива для Германии" уже вынесла этот вопрос на рассмотрение парламента земли Мекленбург-Передняя Померания и районного совета Передней Померании-Рюген. Парламент земли отклонил инициативу. Совет округа большинством голосов принял решение о проверке того, может ли установка обеспечивать терминал СПГ в Мукране на острове Рюген.

В этом контексте председатель ХДС в Мекленбурге-Передней Померании Даниэль Петерс заявил: "Я разделяю точку зрения, что критически важная энергетическая инфраструктура должна сначала использоваться здесь, в нашей земле. Перенос в Мукран является вариантом, который технически подходит и поэтому должен быть всесторонне проверен".

Напомним, в апреле стало известно, что Германия передала Украине три когенерационные установки для нужд Черниговской области.

Кроме того, в январе Германия передала Украине две когенерационные установки для нужд Киева.