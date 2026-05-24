У Литві продовжують шукати ймовірний дрон, через який оголошували тривогу

Операція з пошуку об'єкта, імовірно дрона, зафіксованого в повітряному просторі Литви в четвер, триває.

Про це повідомила в неділю литовська армія, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Повідомляємо, що операція з пошуку можливого дрона, зафіксованого в четвер у повітряному просторі нашої країни, триває. Наразі силами Військової поліції та Союзу стрільців Литви пошуки ведуться в Паневежському та Утенському повітах, збирається інформація від мешканців, а для обстеження місцевості використовуються безпілотники та легка авіація Союзу стрільців Литви", – йдеться в повідомленні армії для ЗМІ.

Служби просять не фотографувати та не публікувати в соціальних мережах знахідки або деталі їхнього місцезнаходження, а також слідкувати лише за офіційними повідомленнями – при появі додаткової інформації вона буде негайно опублікована.

"Просимо мешканців, у разі виявлення можливих уламків або підозрілих об’єктів, не наближатися, не торкатися, не намагатися переміщати або розбирати їх і негайно повідомити за номером 112", – йдеться в повідомленні.

У четвер через рух об'єкта з ознаками дрона, зафіксованого на радарах в Утенському повіті, було оголошено повітряну тривогу. Національний центр управління кризами (NKVC) пізніше повідомив, що було зафіксовано ще один об'єкт, імовірно дрон.

Пізніше міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що радари зафіксували два об'єкти, схожі на дрони, однак обидва вони зникли в районі Утени.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.

Станом на ранок 21 травня пошуки безпілотника тривали. А міністр оборони Литви Каунас закликав європейські країни адаптуватися до інцидентів із "заблукалими" дронами.