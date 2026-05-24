В Литве продолжают поиски предполагаемого дрона, из-за которого была объявлена тревога

Операция по поиску объекта, предположительно дрона, зафиксированного в воздушном пространстве Литвы в четверг, продолжается.

Об этом сообщила в воскресенье литовская армия, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сообщаем, что операция по поиску возможного дрона, зафиксированного в четверг в воздушном пространстве нашей страны, продолжается. В настоящее время силами Военной полиции и Союза стрелков Литвы поиски ведутся в Паневежском и Утенском уездах, собирается информация от жителей, а для обследования местности используются беспилотники и легкая авиация Союза стрелков Литвы", – говорится в сообщении армии для СМИ.

Службы просят не фотографировать и не публиковать в социальных сетях находки или детали их местонахождения, а также следить только за официальными сообщениями – при появлении дополнительной информации она будет немедленно опубликована.

"Просим жителей, в случае обнаружения возможных обломков или подозрительных объектов, не приближаться, не прикасаться, не пытаться перемещать или разбирать их и немедленно сообщить по номеру 112", – говорится в сообщении.

В четверг из-за движения объекта с признаками дрона, зафиксированного на радарах в Утенском уезде, была объявлена воздушная тревога. Национальный центр управления кризисами (NKVC) позже сообщил, что был зафиксирован еще один объект, предположительно дрон.

Позже министр обороны Робертас Каунас сообщил, что радары зафиксировали два объекта, похожих на дроны, однако оба они исчезли в районе Утены.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.

По состоянию на утро 21 мая поиски беспилотника продолжались. А министр обороны Литвы Каунас призвал европейские страны адаптироваться к инцидентам с "заблудившимися" дронами.