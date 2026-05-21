У Міноборони Литви опублікували детальне пояснення для громадян щодо повітряних тривог 

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розмістили 20 травня, невдовзі після того, як у східних регіонах країни та столиці Вільнюсі була повітряна тривога через фіксацію невідомого безпілотника біля повітряного простору країни.

У Міноборони Литви надали пояснення щодо "червоного", "жовтого" й "білого" статусу загрози в оповіщеннях про повітряну тривогу, які надалі можуть отримувати громадяни.

Так, тривога жовтого рівня означає, що є інформація про ризик появи реальної загрози ближчим часом, але на даний час ця повітряна ціль ще не на території Литви.

У такому разі рекомендують переміститися у безпечніше місце, а якщо люди помітять проліт чи падіння чогось, схожого на повітряну ціль, сповістити про це за номером 112.

Тривога червоного рівня означає, що повітряна ціль вже у повітряному просторі Литви, або може перетнути кордон найближчим часом. У такому разі людей просять швидко шукати найближче укриття – повноцінне укриття цивільного захисту, підземний перехід, підвал тощо; у приміщенні – йти у найбезпечнішу кімнату "за двома стінами" і стежити за новинами на суспільному мовнику.

В укриття рекомендують йти з найважливішими особистими речами – документами, грошима, "їжею, що не псується", засобами індивідуального захисту, базовим набором ліків, засобами гігієни, портативним радіоприймачем з батарейками.

"Білий статус" означає скасування загрози. Після такого оновлення можна виходити з укриттів, але радять і надалі стежити за новинами на випадок зміни ситуації.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

Військові ще з’ясовують, чи зазначений БпЛА залетів у повітряний простір країни і десь впав, чи вилетів за межі Литви.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.