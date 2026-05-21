Литва закликає Європу готуватися до збільшення кількості інцидентів із дронами

Міністр оборони Литви Робертас Каунас закликав європейські країни адаптуватися до інцидентів із "заблукалими" дронами.

Про це він сказав у коментарі Euronews, пише "Європейська правда".

Через день після того, як у Вільнюсі оголошували тривогу через вторгнення дрона, що сталося на тлі збільшення подібних інцидентів у регіоні за три тижні, Каунас наголосив, що Європа має бути готовою до високої ймовірності того, що таких випадків буде більше.

"Це нова реальність, з якою зіштовхуються країни Балтії. Нам потрібно адаптуватися, оскільки ймовірність повторення подібних сценаріїв дуже висока", – акцентував він.

У цьому контексті Каунас наголосив на важливості патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.

Станом на ранок 21 травня пошуки безпілотника тривають.