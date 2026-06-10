Греція схвалила закон щодо депортації мігрантів

Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Депортація мігрантів Грецією до "центрів повернення" за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами з-за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році.

"Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами", – сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Греція – найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів – опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи.

Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох егейських островах, найближчих до африканського узбережжя – Криті та Гавдосі – за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії.

Минулого тижня законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп.

Нові правила ще мають бути схвалені Радою ЄС та Європейським парламентом.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.

У Нідерландах у 2025 році кількість відхилених заявок на отримання притулку переважала над погодженими, і їхня частка зросла.