ЗМІ: в ЄС узгодили закон про депортацію мігрантів

Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій, зокрема, дозволивши відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Це рішення є частиною масштабних реформ, які ЄС впроваджує для посилення контролю над шукачами притулку, та для підтримки країн, які приймають найбільше зовнішніх мігрантів.

Угода була укладена лише за кілька днів до того, як 12 червня набудуть чинності інші міграційні реформи.

Це рішення допоможе ЄС відновити контроль над тим, "хто приїжджає до Європейського Союзу, але також і хто має його покинути", зазначив комісар з питань міграції Магнус Бруннер.

"Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається", – сказав посадовець.

За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено і які залишають територію ЄС, становить лише 27 відсотків.

Згідно з угодою, країнам буде дозволено направляти людей, яким було наказано залишити територію ЄС, до "центрів повернення" за межі блоку.

Текст також запроваджує суворіші правила поводження з мігрантами, які вважаються загрозою безпеці: серед іншого, дозволяються обшуки будинків, тривалі затримання, заборони на в'їзд та покарання для тих, хто не співпрацює з правоохоронцями.

"Роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал: навіть якщо у вас не було права залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти", – заявив французький депутат Європарламенту від Європейської народної партії Франсуа-Ксав’є Белламі.

Згідно з домовленістю, частини тексту набудуть чинності лише через рік. Водночас деякі положення, включаючи заходи, що дозволяють країнам створювати "центри повернення", почнуть застосовуватися негайно – ключовий момент для держав, які вже просуваються вперед до їх створення, зокрема для Нідерландів та Німеччини.

Нові правила ще мають бути схвалені Радою ЄС та Європейським парламентом.

