Греция одобрила закон о депортации мигрантов

Парламент Греции одобрил законопроект, ускоряющий депортацию соискателей убежища, которым было отказано, и позволяющий их перемещение в центры за пределами ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Депортация мигрантов Грецией в "центры возвращения" за пределы ЕС станет возможной после заключения двусторонних соглашений с третьими странами. Министр по вопросам миграции Танос Плеврис заявил, что европейские правительства ведут переговоры со странами за пределами блока, стремясь запустить первые такие центры в 2027 году.

"Греческое правительство уже провело консультации с двумя африканскими странами", – сказал Плеврис, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Греция – самая южная страна Европы в Средиземноморье и главный пункт въезда мигрантов – оказалась на передовой кризиса 2015–2016 годов, когда более миллиона человек с Ближнего Востока и из Африки пересекли границу и отправились в Европу.

С тех пор количество прибывших уменьшилось, но на двух эгейских островах, ближайших к африканскому побережью – Крите и Гавдосе – за последние несколько лет резко возросло количество лодок с мигрантами, преимущественно из Ливии.

На прошлой неделе законодатели и правительства Европейского Союза договорились о новых правилах, позволяющих странам отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в центры в третьих странах, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных групп.

Новые правила еще должны быть одобрены Советом ЕС и Европейским парламентом.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.

В Нидерландах в 2025 году количество отклоненных заявок на получение убежища превышало количество одобренных, и их доля выросла.