У Нідерландах в 2025 році зросла кількість відхилених заявок на притулок

У Нідерландах у 2025 році кількість відхилених заявок на отримання притулку переважала над погодженими, і їхня частка зросла.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

За 2025 рік у Нідерландах ухвалили 15 550 перших рішень щодо нових заявок на отримання притулку. З них 8120 відхилили, що на 56% більше, ніж попереднього року. Задовольнили 7430 заявок.

Дуже зменшилася кількість рішень щодо сирійських громадян, які роками становили найбільшу частку серед шукачів притулку – через мораторій після повалення режиму Асада у Сирії. У підсумку щодо громадян Сирії ухвалили 390 рішень, посвідку на проживання надали 28. Для порівняння, попереднього року щодо сирійських громадян ухвалили 10 700 рішень.

Статус біженця отримали 3400 осіб, на 35% менше. Водночас на стільки ж зросла кількість посвідок на проживання, виданих з гуманітарних міркувань.

У Німеччині повідомляли про зростання кількості біженців, які добровільно повертаються на батьківщину.

Нагадаємо, Данія нещодавно презентувала суперечливий проєкт реформи депортаційної політики.

Уряд Швеції розглядає зміни до імміграційного законодавства, які зобов’язуватимуть всіх шукачів притулку розміщуватися в центрах прийому мігрантів на час розгляду їхніх заявок.