У Стармера відповіли на невдоволення Туска через переговори щодо України

Речник британського прем’єр-міністра Кіра Стармера прокоментував обурення глави польського уряду Дональда Туска через відсутність Польщі на зустрічі лідерів Британії, Франції, Німеччини (так званий формат E3) та України в Лондоні 7 червня.

Його цитують польські ЗМІ, зокрема Polskie Radio 24, передає "Європейська правда".

Речник Стармера, коментуючи заяву Туска про відсутність Польщі на недільній зустрічі в Лондоні з президентом України, наголосив, що британський уряд прагне співпрацювати з європейськими партнерами.

"Існує безліч доказів давньої співпраці Великої Британії з широким колом країн у рамках "коаліції рішучих", а також рішучості Великої Британії продовжувати співпрацю з ширшим колом європейських партнерів", – зазначив речник прем’єр-міністра.

"Солідарність з Україною залишається нашим пріоритетом", – додав він.

Речник посольства Великої Британії у Варшаві заявив, що обидві країни "рішуче налаштовані спільно протидіяти загрозі з боку Росії", про що свідчить підписання минулого місяця двосторонньої угоди про безпеку та оборону.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обурився тим, що його країну не запросили до участі в саміті лідерів Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні 7 червня. Він заявив, що Польща не поважатиме рішень, до обговорення яких її не залучають, а також анонсував переговори у форматі "п’ятірки" – за участі Італії.

Як повідомлялося, лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

За інформацією німецького уряду, пропозиції країн Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо переговорів з Росією будуть обговорені наступного тижня в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.