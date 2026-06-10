У Стармера ответили на недовольство Туска в связи с переговорами по Украине

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера прокомментировал возмущение главы польского правительства Дональда Туска по поводу отсутствия Польши на встрече лидеров Великобритании, Франции, Германии (так называемый формат E3) и Украины в Лондоне 7 июня.

Его цитируют польские СМИ, в частности Polskie Radio 24, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Стармера, комментируя заявление Туска об отсутствии Польши на воскресной встрече в Лондоне с президентом Украины, подчеркнул, что британское правительство стремится сотрудничать с европейскими партнерами.

"Существует множество доказательств давнего сотрудничества Великобритании с широким кругом стран в рамках "коалиции решительных", а также решимости Великобритании продолжать сотрудничество с более широким кругом европейских партнеров", – отметил пресс-секретарь премьер-министра.

"Солидарность с Украиной остается нашим приоритетом", – добавил он.

Пресс-секретарь посольства Великобритании в Варшаве заявил, что обе страны "решительно настроены совместно противодействовать угрозе со стороны России", о чем свидетельствует подписание в прошлом месяце двустороннего соглашения о безопасности и обороне.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск выразил возмущение тем, что его страну не пригласили к участию в саммите лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне 7 июня. Он заявил, что Польша не будет уважать решения, к обсуждению которых ее не привлекают, а также анонсировал переговоры в формате "пятерки" – с участием Италии.

Как сообщалось, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

По информации немецкого правительства, предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно переговоров с Россией будут обсуждены на следующей неделе в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.