Трамп заявил, что Ирану "придётся расплачиваться" за затягивание с соглашением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за затягивание с заключением мирного соглашения с Соединёнными Штатами.

Об этом глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Иран будет вынужден "рассчитаться" за то, что до сих пор не заключил соглашение с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий и разблокировании Ормузского пролива.

При этом президент США заявил, что иранские вооруженные силы "находятся в полном развале" и потерпели поражение.

"Иран – это только пустые слова, а не действия. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с заключением соглашения, которое было бы для них выгодным, поэтому теперь им придется за это расплачиваться!!!", – написал Трамп, не уточнив своих угроз.

Заявления Трампа прозвучали после того, как он сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал дать ответ на это.

Центральное командование США сообщило, что вертолет AH-64 Apache был сбит около 3 часов утра во вторник по местному времени. Беспилотник ВМС США нашел и спас двух членов экипажа.

Накануне американский президент заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "за два-три дня", а в Белом доме заявили, что сбивание вертолета не меняет ситуацию в отношении договоренностей.