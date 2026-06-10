Білий дім: Трамп вважає, що угода з Іраном можлива попри удари через збитий вертоліт

Президент США Дональд Трамп як і раніше вважає, що укладення мирної угоди з Іраном наближається, незважаючи на те, що у вівторок ввечері США завдали Ірану ударів у відповідь на збиття гелікоптера.

Як повідомило видання Politico, про це розповів у вівторок високопосадовець Білого дому, пише "Європейська правда".

За його словами, "наразі ситуація щодо угоди не змінилася". Він підкреслив, що укладення угоди з Тегераном "все ще близько".

Американські удари стали відповіддю на іранську атаку, здійснену минулими вихідними, в результаті якої поблизу Ормузької протоки було збито американський військовий вертоліт.

Проте президент і Центральне командування США наголосили, що реакція Америки була "пропорційною", що є помітним відхиленням від попередніх погроз Трампа знищити іранську цивілізацію.

Навіть попри ескалацію бойових дій адміністрація Трампа стверджує, що це лише невеличка перешкода на шляху до миру, а не відновлення воєнних дій.

Але обидві країни вже кілька тижнів обмінюються пропозиціями щодо миру, не досягаючи згоди, і Трамп десятки разів заявляв, що угода вже близько.

Трамп у вівторок заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні".

У вівторок американський президент також сказав, що Сполучені Штати оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.