Трамп обіцяє мирну угоду з Іраном "за два-три дні"

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні", попри те, що Іран та Ізраїль обмінюються інтенсивними ударами.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив журналістам після відвідування фіналу NBA у Нью-Йорку, цитує CNBC.

Трамп заявив, що мирна угода закріпить відмову Ірану від отримання ядерної зброї та призведе до негайного відкриття Ормузької протоки.

"Вони (Ізраїль та Іран – ред.) постійно [завдавали ударів], а тепер вони обидва домовилися через мене зупинитися, і тепер ми перебуваємо у фінальній фазі того, що буде дуже, дуже вигідною угодою", – сказав американський президент.

"Протока відкриється негайно. Вона відкриється одразу після підписання", – пообіцяв він.

Це не перший випадок, коли президент США обіцяє неминуче припинення війни в Ірані, яка триває з лютого. Минуло кілька тижнів відтоді, як державний секретар Марко Рубіо заявив журналістам, що переговори щодо угоди про припинення війни на Близькому Сході можуть "зайняти ще кілька днів".

У понеділок Трамп заявив, що мав "дуже добру розмову" з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, та применшив значення повідомлень про розкол між двома лідерами. Перед цим президент США попередив, що глава ізраїльського уряду може опинитися в ізоляції в разі продовження ударів по Ірану.

У вівторок американський президент також заявив, що Сполучені Штати оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.

Тим часом в Тегерані заявили, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.