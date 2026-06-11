Командующий британской армией обратился к премьеру из-за недостаточных расходов на оборону

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

О письме сообщило Sky News, передает "Европейская правда".

Содержание письма командующего британской армией неизвестно, но его существование свидетельствует о серьезности вызова, с которым сталкивается Стармер, пытаясь завершить давно отложенный план инвестиций в оборону.

Это происходит после того, как Министерство финансов предложило Министерству обороны дополнительные 13 миллиардов фунтов стерлингов (15 млрд евро) в течение четырех лет для финансирования закупки новых самолетов, подводных лодок, кораблей, беспилотников и ракет.

Эта сумма находится на нижней границе диапазона от 12 до 18 миллиардов фунтов стерлингов, который рассматривался. Это также значительно меньше фактической суммы дополнительных средств, которые, по мнению военных, необходимы для восстановления потенциала в период эскалации угроз.

Один источник сообщил, что Найтон встретился с другими военными руководителями, чтобы обсудить предложенное решение в понедельник. По крайней мере один из присутствующих руководителей служб выразил недовольство суммой.

К вечеру среды переговоры между Министерством обороны, Министерством финансов и Даунинг-стрит все еще продолжались "в режиме реального времени", хотя ожидалось, что премьер-министр выступит по вопросам обороны и предоставит некоторые ключевые цифры относительно своих усилий по перевооружению в эту пятницу.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских ВВС оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

На прошлой неделе глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон публично выразил обеспокоенность тем, что стране не хватает времени для укрепления собственной обороны в ответ на угрозу со стороны России.

Предостережения главы штаба обороны прозвучали из-за заметного отставания Лондона от Плана оборонных инвестиций страны. Этот документ определяет финансирование военного оборудования и услуг, чтобы обеспечить переход британских вооруженных сил в состояние "боевой готовности", а его выполнение с прошлого года задерживается из-за бюджетных споров в правительстве.

В мае Центр правительственной связи (GCHQ) предупредил, что Великобритания находится в "решающий момент", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на ее критическую инфраструктуру.