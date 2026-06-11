В Албанії протести проти будівництва курорту переросли в антиурядову демонстрацію

У середу ввечері у столиці Албанії, Тирані, тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Десятий день протестів, які спершу мали на меті зупинити будівництво курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, перетворився на масштабну антиурядову акцію.

Протестувальники зібралися на площі Скендербеу у Тирані, щоб промаршувати до парламенту та скандувати гасла "Рама у в'язницю, Берішу у в'язницю", маючи на увазі Салі Берішу, експрем'єр-міністра, а нині голову Демократичної партії Албанії.

Учасники акції висунули п'ять ключових вимог: відставка уряду Рами, скасування законодавства та положень про спеціальний статус для стратегічних інвесторів, відкликання Гірського пакету (ініціатива уряду, спрямована на сприяння інвестиціям в гірські райони країни), скасування поправок до Закону про заповідні території та до Закону про культурну спадщину.

Лідери протесту закликали албанців по всій країні та за кордоном приєднатися до останнього мітингу, який збігся з річницею заснування Призренської ліги – події, яку широко вважають символом албанської національної єдності.

Організатори заявили, що протести триватимуть найближчими днями, а вимоги залишаються незмінними.

У червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.