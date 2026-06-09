Брюссель застерігає Албанію через елітний курорт Кушнера і його вплив на довкілля

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.

Про це заявив у вівторок речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Протести отримали назву "Фламінго-революція", оскільки ця ділянка узбережжя є місцем зупинки птахів під час міграції. Вони переросли у ширший опір окремим аспектам 13-річного правління Рами.

ЄС, що налічує 27 членів, заявив, що може прийняти нових членів, зокрема Чорногорію, Албанію та Україну, до 2030 року, але це залежить від узгодження з законодавством ЄС, зокрема щодо охорони навколишнього середовища.

"Албанія повинна утриматися від дій, які можуть підірвати виконання заключного критерію, і ми очікуємо, що албанська влада діятиме без зволікань", – сказав речник.

"Ми підтримуємо контакт з албанською владою з цього питання", – додав він.

Зіткнувшись із протестами, що відбувалися протягом останнього тижня в Тирані та на південному узбережжі, де планується будівництво курорту, Рама згладив екологічні занепокоєння та заявив, що оцінка впливу на довкілля буде завершена.

"Ми дуже пишаємося тим, що зробили для дикої природи в Албанії. Європейська комісія не має підстав сумніватися в нашій твердій волі захищати все, що потрібно захищати, коли йдеться про дику природу та навколишнє середовище", – сказав він.

4 червня тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани на знак протесту проти будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту у 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді.