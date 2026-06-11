В Албании протесты против строительства курорта переросли в антиправительственную демонстрацию

В среду вечером в столице Албании, Тиране, тысячи людей вышли на протест, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Десятый день протестов, которые изначально были направлены на то, чтобы остановить строительство курорта на экологически уязвимом участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, превратился в масштабную антиправительственную акцию.

Протестующие собрались на площади Скендербеу в Тиране, чтобы пройти маршем к парламенту и скандировать лозунги "Рама в тюрьму, Беришу в тюрьму", имея в виду Сали Беришу, экс-премьер-министра, а ныне председателя Демократической партии Албании.

Участники акции выдвинули пять ключевых требований: отставка правительства Рамы, отмена законодательства и положений о специальном статусе для стратегических инвесторов, отзыв Горного пакета (инициатива правительства, направленная на содействие инвестициям в горные районы страны), отмена поправок к Закону о заповедных территориях и к Закону о культурном наследии.

Лидеры протеста призвали албанцев по всей стране и за рубежом присоединиться к последнему митингу, который совпал с годовщиной основания Призренской лиги – события, которое широко считается символом албанского национального единства.

Организаторы заявили, что протесты будут продолжаться в ближайшие дни, а требования остаются неизменными.

В июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на удаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты в связи с его воздействием на окружающую среду.

Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры для обеспечения соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.