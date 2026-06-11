У Вроцлаві викрали двох молодих українців, вимагаючи від них грошей

Наприкінці травня у Вроцлаві зловмисники викрали двох 20-річних українців та утримували їх в підвалі, намагаючись виманити з них якнайбільше грошей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF 24.

За даними поліції, під приводом надання послуги одного з українців заманили на подвір’я на вулиці Бардзькій, а іншого – на парковку на вулиці Свірадовській. Там їх затягли до автомобілів і пізніше українці опинилися у підвалі ресторану у старій частині міста.

Викрадачі погрожували українцям і застосовували до них насильство. Вони змусили молодих чоловіків передати їм паролі до банківських додатків та позичати гроші у знайомих.

Мета полягала в тому, щоб вони віддали нападникам якомога більше грошей.

Поліцейські встановили, а потім затримали чотирьох викрадачів. Це громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років.

Усі вони відповідатимуть за позбавлення волі людей з завданням мук, розбій, вимагання та побиття. Усі четверо були взяті під варту.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали п'ятьох польських громадян віком 15-18 років у зв'язку з жорстоким побиттям трьох підлітків з України 7 травня на мосту у Варшаві.

Наприкінці минулого року генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий реагував на побиття українських учнів Слупського будівельного училища