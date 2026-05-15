У Польщі затримали винуватців побиття підлітків з України

П'ятьох громадян Польщі віком 15-18 років затримано у зв'язку з жорстоким побиттям трьох підлітків з України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Поліція раніше повідомила, що 7 травня на мосту Свентокризькому у Варшаві сталося побиття трьох підлітків з України. Один з них отримав настільки серйозні травми, що потрапив до лікарні. Поліція підкреслила у повідомленні від 11 травня, що поточні висновки та зібрані на цей час докази не вказують на те, що інцидент мав націоналістичне підґрунтя.

"Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на мосту Свентокризькому у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв’язку з нападом поліцейські затримали п'ять осіб, громадян Польщі віком 15–18 років. Продовжуються подальші процесуальні дії", – заявив глава МВС.

Служби повідомили, що тривають подальші "процесуальні дії, спрямовані на детальне з’ясування всіх обставин події та встановлення ролі, яку в ній відіграв кожен із молодиків".

Також готується процесуальна документація, яка буде передана до прокуратури.

Наприкінці минулого року генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий реагував на побиття українських учнів Слупського будівельного училища, а також на ксенофобські коментарі, які місцевий учитель дозволив собі на адресу українських дітей.

Торік у жовтні поліцейські з Вроцлава проводили розслідування інциденту, що стався у вересні, коли група підлітків заманила 23-річного українця в пастку, а потім жорстоко побила і принизила його.