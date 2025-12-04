Консул у Гданську закликав до справедливого розслідування побиття українських школярів

Генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий відреагував на побиття українських учнів Слупського будівельного училища, а також на ксенофобські коментарі, які місцевий учитель дозволив собі на адресу українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У вівторок видання розповіло про побиття українських учнів у Слупську, а також про їхнього вчителя, який робив ксенофобські зауваження під час уроків.

Справою зайнялася поліція, але, за словами батька одного з постраждалих, правоохоронці не хотіли відразу приймати заяву. Поліція прийняла заяву лише наступного дня.

"У зв'язку з інформацією, що з'явилася в ЗМІ, про нібито відмову поліцейських прийняти заяву, начальник наказав розпочати службове розслідування", – заявив виданню Якуб Багінський, речник поліції у Слупську.

"З попередніх висновків випливає, що один із хлопчиків звернувся до відділку поліції разом із батьком, де через тілесні ушкодження йому було рекомендовано звернутися до медичного закладу", – додав Багінський.

Генеральний консул України у Гданську Олександр Плодистий прокоментував справу, зазначивши, що для України важливий справедливий та об'єктивний розгляд справи.

"Держава повинна подумати, що зробити, щоб такі речі не повторювалися. Це неприйнятно. Не може бути такої поведінки щодо національності. Польська влада, польське суспільство повинні відреагувати", – додав він.

Коментуючи поведінку польського вчителя і подальшу бійку перед школою, український консул зазначив, що "якщо записи будуть підтверджені, то мають бути зроблені висновки".

Поліція у Слупську проводить розслідування бійки. Вчитель, який нібито висловлював ксенофобські погляди, у відпустці. Щодо нього розпочато розслідування управління освіти.

Деталі інциденту раніше опублікувала редакція "УП. Життя". Зокрема, йшлось про те, що вчитель ображав українських учнів, називав їх "покидьками" та погрожував, що вони не складуть іспити. Його слова були зафіксовані на відео. "Коли ви складатимете іспит наступного разу, ви точно провалите його. Бо я доведу вам, хто такий поляк", – говорив, зокрема, учитель.

Під час уроків один із польських учнів вмикав звуки бомб і ракет, глузуючи з українців, але вчитель не реагував. При цьому учень казав українцям: "Час ховатися". Крім того, українцям надсилали образливі повідомлення.

Антиукраїнські висловлювання вчителя підбурили частину польських учнів. Після занять двох українських підлітків жорстоко побили старшокласники, вигукуючи образи на національному ґрунті. За повідомленнями, один із нападників спочатку плюнув в обличчя 16-річному українцю, сказавши: "На фронт, українська с*ко". А потім почав бити кулаками по обличчю.

Один з постраждалих отримав струс мозку, інший – зламану ключицю.

Нагадаємо, у вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.

У жовтні під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.