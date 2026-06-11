Во Вроцлаве похитили двух молодых украинцев, требуя от них денег

В конце мая во Вроцлаве злоумышленники похитили двух 20-летних украинцев и удерживали их в подвале, пытаясь выманить у них как можно больше денег.

[ИСТОЧНИК]Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF 24.

По данным полиции, под предлогом оказания услуги одного из украинцев заманили во двор на улице Бардзкой, а другого – на парковку на улице Свирадовской. Там их затащили в автомобили, и позже украинцы оказались в подвале ресторана в старой части города.

Похитители угрожали украинцам и применяли к ним насилие. Они заставили молодых мужчин передать им пароли к банковским приложениям и одолжить деньги у знакомых.

Цель заключалась в том, чтобы они отдали нападавшим как можно больше денег.

Полицейские установили, а затем задержали четырех похитителей. Это граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет.

Все они будут отвечать за лишение свободы людей с причинением мучений, разбой, вымогательство и избиение. Все четверо были взяты под стражу.

Напомним, ранее в Польше задержали пятерых польских граждан в возрасте 15-18 лет в связи с жестоким избиением трех подростков из Украины 7 мая на мосту в Варшаве.

В конце прошлого года генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских учеников Слупского строительного училища