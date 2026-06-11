Кошта анонсував виступ Зеленського на Єврораді 18-19 червня

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 18-19 червня під час обговорення українських питань.

Про це йдеться в листі-запрошенні до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніу Кошті, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Зеленський звернеться до лідерів ЄС під час засідання Європейської ради 18-19 червня.

"Україна залишається високо у нашому порядку денному, і ми почнемо нашу дискусію, заслухавши президента Зеленського", – йдеться у листі.

У документі не уточнюється, чи буде український президент присутній особисто, чи за відеозвʼязком – але за інформацією джерел "ЄвроПравди", у Брюсселі очікують на особисту присутність Зеленського.

Кошта відзначив, що "Україна продемонструвала поновлення успіхів на полі бою, тоді як Росія не досягає своїх військових і стратегічних цілей".

"Дедалі більш безрозсудна та безвідповідальна поведінка Росії щодо держав-членів ЄС є неприйнятною і свідчить про протилежне силі. Наш двосторонній підхід – підтримка України та посилення тиску на Росію – працює", – написав голова Євроради.

Він висловив переконання, що засідання Європейської ради 18-19 червня "надасть можливість надіслати сильний сигнал єдності".

"Я очікую привітати відкриття першого кластера у переговорах про вступ з Україною та Молдовою, що є важливою віхою на їхньому шляху до ЄС. Це покладе край тривалому глухому куту в процесі вступу цих двох країн", – підкреслив також Антоніу Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Зеленський також отримав запрошення взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15-17 червня у французькому Евіані.

Як стало відомо, під час саміту G7 європейські лідери спробують переконати президента США Дональда Трампа щодо їхніх планів переговорів з РФ.

Раніше на зустрічі 7 червня у Лондоні лідери України, Британії, Франції та Німеччини окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

У Берліні кажуть, що далі пропозиції будуть обговорені в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.