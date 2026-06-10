Макрон запросив Зеленського на саміт G7

Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів Близького Сходу та президента України Володимира Зеленського на саміт G7.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Лідери Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть запрошені взяти участь у засіданні G7 у Франції наступного тижня для обговорення війни на Близькому Сході, заявив французький президент у середу, 10 червня.

Засідання саміту наступного вівторка буде присвячене закриттю Ормузької протоки, що має "реальний вплив на наші економіки", зокрема через стрімке зростання цін на паливо, а також "переговорам щодо Ірану", зазначив Емманюель Макрон.

Макрон також оголосив у середу, що його український колега візьме участь у засіданні саміту G7 наступного тижня, щоб "відновити консенсус" щодо підтримки України у війні з Росією.

"Це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити консенсус у рамках G7 щодо підтримки України з різних аспектів війни, включаючи необхідність переговорів", – сказав Макрон, маючи на увазі розбіжності в поглядах між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні у вівторок вранці під час саміту G7 на французькому курорті Евіан, розташованому на березі озера, додав Макрон.

Нагадаємо, перед цим на зустрічі 7 червня у Лондоні лідери України, Британії, Франції та Німеччини окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

У Берліні кажуть, що далі пропозиції будуть обговорені в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.