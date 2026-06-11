Кошта анонсировал выступление Зеленского на Евросовете 18-19 июня

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета 18-19 июня во время обсуждения украинских вопросов.



Об этом говорится в письме-приглашении к лидерам ЕС от президента Европейского совета Антониу Кошты, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".



Зеленский обратится к лидерам ЕС во время заседания Европейского совета 18-19 июня.



"Украина остается высоко в нашей повестке дня, и мы начнем нашу дискуссию, заслушав президента Зеленского", – говорится в письме.



В документе не уточняется, будет ли украинский президент присутствовать лично или по видеосвязи, но по информации источников "ЕвроПравды", в Брюсселе ожидают с личным присутствием.



Кошта отметил, что "Украина продемонстрировала возобновление успехов на поле боя, тогда как Россия не достигает своих военных и стратегических целей".



"Все более безрассудное и безответственное поведение России в отношении государств-членов ЕС является неприемлемым и свидетельствует об обратном силе. Наш двусторонний подход – поддержка Украины и усиление давления на Россию – работает", – написал глава Евросовета.



Он выразил убеждение, что заседание Европейского совета 18-19 июня "предоставит возможность послать сильный сигнал единства".



"Я ожидаю приветствовать открытие первого кластера в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой, что является важной вехой на их пути в ЕС. Это положит конец длительному тупику в процессе вступления этих двух стран", – подчеркнул также Антониу Кошта.



Как сообщала "Европейская правда", президент Зеленский также получил приглашение принять участие в саммите G7, который состоится 15-17 июня во французском Эвиане.



Как стало известно, во время саммита G7 европейские лидеры попробуют убедить президента США Дональда Трампа относительно их планов переговоров с РФ.



Ранее на встрече 7 июня в Лондоне лидеры Украины, Британии, Франции и Германии обозначили условия, которые должны быть созданы для справедливого и длительного мира.



В Берлине говорят, что далее предложения будут обсуждены в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.