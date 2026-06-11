ЗМІ: США та Іран продовжують мирні переговори попри обмін ударами

Сполучені Штати та Іран продовжують вести переговори щодо укладення мирної угоди попри обмін авіаударами у ніч проти четверга.

Про це CNN повідомило дипломатичне джерело, обізнане з ситуацією, пише "Європейська правда".

Переговори між сторонами продовжилися, незважаючи на нічний обмін ударами між США та Іраном, який загрожував ускладнити дипломатичні зусилля, заявило джерело.

Також відомо, що делегація Катару, який виступає посередником у переговорах, вирушила з Тегерана в четвер вранці після зустрічей з іранськими офіційними особами.

За словами джерела, переговори, які проводилися у координації зі Сполученими Штатами, тривали до ранку 11 червня. Катарська делегація перебувала в Тегерані, коли США завдали удару по Ірану вночі.

Як повідомлялося, американські військові другий день поспіль завдали ударів по Ірану, намагаючись чинити тиск на Тегеран, аби той підписав угоду.

За даними ЗМІ, у середу президент США Дональд Трамп зустрівся зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб обговорити військові варіанти дій проти Тегерану. Це відбулося через кілька годин після того, як він заявив журналістам, що США "сьогодні знову завдадуть їм сильного удару".

У вівторок ввечері США завдали удару по іранських об’єктах радіолокації та протиповітряної оборони у відповідь на збиття американського вертольота, але ці удари були розраховані так, щоб уникнути жертв і залишити можливість укладення угоди.

Іран відповів запуском відносно невеликої кількості ракет і безпілотників у бік американських баз.