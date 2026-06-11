СМИ: США и Иран продолжают мирные переговоры, несмотря на обмен ударами

Соединенные Штаты и Иран продолжают вести переговоры о заключении мирного соглашения, несмотря на обмен авиаударами в ночь на четверг.

Об этом CNN сообщил дипломатический источник, знакомый с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Переговоры между сторонами продолжились, несмотря на ночной обмен ударами между США и Ираном, который угрожал осложнить дипломатические усилия, заявило источник.

Также известно, что делегация Катара, выступающего посредником в переговорах, вылетела из Тегерана в четверг утром после встреч с иранскими официальными лицами.

По словам источника, переговоры, которые проводились в координации с Соединенными Штатами, продолжались до утра 11 июня. Катарская делегация находилась в Тегеране, когда США нанесли удар по Ирану ночью.

Как сообщалось, американские военные второй день подряд нанесли удары по Ирану, пытаясь оказать давление на Тегеран, чтобы тот подписал соглашение.

По данным СМИ, в среду президент США Дональд Трамп встретился со своей командой по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить военные варианты действий против Тегерана. Это произошло через несколько часов после того, как он заявил журналистам, что США "сегодня снова нанесут им сильный удар".

Во вторник вечером США нанесли удар по иранским объектам радиолокации и противовоздушной обороны в ответ на сбивание американского вертолета, но эти удары были рассчитаны так, чтобы избежать жертв и оставить возможность заключения соглашения.

Иран ответил запуском относительно небольшого количества ракет и беспилотников в сторону американских баз.