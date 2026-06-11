ЗМІ: США та Іран сперечаються щодо заморожених іранських активів

Сполучені Штати та Іран досягли політичної домовленості щодо основних питань мирної угоди, однак продовжують сперечатися щодо питання розблокування іранських заморожених активів.

Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на іранські джерела, передає "Європейська правда".

Джерела повідомили, що Іран та Сполучені Штати все ще обмінюються повідомленнями щодо деталей меморандуму про взаєморозуміння на тлі триваючого протистояння, зокрема нещодавніх обмінів авіаударами.

Ключовим питанням залишається проблема заморожених активів, зокрема сума, яку готові розблокувати США, та терміни, у які це відбуватиметься.

"Іран хоче, щоб Тегерану було розблоковано від 6 до 12 мільярдів доларів його заморожених коштів, тоді як Вашингтон прагне виділяти кошти поетапно на гуманітарні товари та категорично відмовляється повертати Ірану кошти", – зазначило одне з іранських джерел.

Європейський високопосадовець повідомив, що наразі переговори зосереджені саме на технічних деталях та сумі.

За словами джерел з Ірану, пріоритетом іранського істеблішменту є не всеосяжне врегулювання війни, а створення таких умов, які дозволять відновити мінімальний простір для маневру країни шляхом розморожування її активів та припинення вогню.

Джерело додало, що військові дії між двома сторонами зайшли у глухий кут, однак повернення до війни наразі не виключається.

"Ця війна, з військової точки зору, є глухим кутом. Американці не змогли досягти своїх цілей, атакуючи Іран. У переговорах спостерігається прогрес. Недавні військові зіткнення можуть бути підготовкою до оголошення угоди. Звичайно, можливе все, навіть повернення до повномасштабної війни", – повідомило джерело.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати та Іран продовжують вести переговори щодо укладення мирної угоди попри обмін авіаударами у ніч проти четверга.

У вівторок американський президент заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні".

У Тегерані раніше наголосили, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.