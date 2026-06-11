СМИ: США и Иран спорят по поводу замороженных иранских активов

Соединенные Штаты и Иран достигли политической договоренности по основным вопросам мирного соглашения, однако продолжают спорить по поводу разблокирования замороженных иранских активов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские источники, передает "Европейская правда".

Источники сообщили, что Иран и Соединенные Штаты все еще обмениваются сообщениями относительно деталей меморандума о взаимопонимании на фоне продолжающегося противостояния, в частности недавних обмена авиаударами.

Ключевым вопросом остается проблема замороженных активов, в частности сумма, которую готовы разблокировать США, и сроки, в которые это будет происходить.

"Иран хочет, чтобы Тегерану было разблокировано от 6 до 12 миллиардов долларов его замороженных средств, тогда как Вашингтон стремится выделять средства поэтапно на гуманитарные товары и категорически отказывается возвращать Ирану средства", – отметил один из иранских источников.

Европейский высокопоставленный чиновник сообщил, что в настоящее время переговоры сосредоточены именно на технических деталях и сумме.

По словам источников из Ирана, приоритетом иранского истеблишмента является не всеобъемлющее урегулирование войны, а создание таких условий, которые позволят восстановить минимальное пространство для маневра страны путем размораживания ее активов и прекращения огня.

Источник добавил, что военные действия между двумя сторонами зашли в тупик, однако возвращение к войне пока не исключается.

"Эта война, с военной точки зрения, является тупиком. Американцы не смогли достичь своих целей, атакуя Иран. В переговорах наблюдается прогресс. Недавние военные столкновения могут быть подготовкой к объявлению соглашения. Конечно, возможно все, даже возвращение к полномасштабной войне", – сообщил источник.

По данным СМИ, Соединенные Штаты и Иран продолжают вести переговоры о заключении мирного соглашения, несмотря на обмен авиаударами в ночь на четверг.

Во вторник американский президент заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня".

В Тегеране ранее подчеркнули, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.