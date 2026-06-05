В Ірані заявили, що мирна угода зі США залежить від розмороження активів

Військовий радник керівника Ірану Мохсен Резаї заявив, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.

Про це він заявив у п'ятницю, 5 червня, в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, Іран хоче розморозити $12 млрд одразу після підписання проміжної угоди зі США, а ще $12 млрд на більш пізньому етапі.

За словами Резаї, ці кошти є "випробуванням довіри, яку Іран хоче мати до Трампа".

"Переговори зайшли в глухий кут, і президент США Дональд Трамп має вивести їх із цього глухого кута. М'яч на боці Трампа", – сказав він.

За словами його словами, якщо США відновлять бойові дії, вони "увійдуть у темний коридор".

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Втім, президент США заперечив повідомлення про призупинення переговорів, заявивши, що вони тривають "безперервно".

Також стало відомо, що США та Іран обмінялися наймасштабнішими ударами з моменту набрання чинності перемир’я у квітні.

Окрім цього, Трамп заявив, що готовий зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо буде досягнуто домовленості про припинення війни.