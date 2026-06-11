Єврокомісія: надання Сербією громадянства росіянам загрожує безпеці ЄС

Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС, тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє у четвер, 11 червня.

У Єврокомісії нагадали, що надання сербського громадянства громадянам Росії становить потенційну загрозу безпеці ЄС.

"Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції", – заявив Мерсьє.

Він повідомив, що "ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання".

"У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні", – підкреслив речник "Єврокомісії".

Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою "в інтересах республіки", якою користуються представники російських еліт та особи, повʼязані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше президент Сербії Александар Вучич спростував повідомлення про те, що Сербія готується скасувати безвізовий режим з Росією в рамках євроінтеграції.

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.