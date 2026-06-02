Вучич заперечив плани скасувати безвізовий режим з Росією

Президент Сербії Александар Вучич спростував повідомлення про те, що його країна готується скасувати безвізовий режим з Росією в рамках євроінтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі програми Cirilica Milomir Marić, передає газета Kurir.

Президент Сербії заперечив слова голови комітету сербського парламенту з питань діаспори та сербів регіону Драгана Станоєвича, який заявив про обговорення запровадження візового режиму для росіян.

Вучич заявив, що ця новина була "дезінформацією".

"Я почув новину про те, що Сербія запроваджує візи для росіян, і я справді не знав, про що йдеться. Я зателефонував Ані Брнабич (голові Народної скупщини Сербії. – Ред.) і запитав, чи вони проголосували за щось, чи це ще в процесі, і вона сказала мені, що нічого подібного не було… Хтось просто дозволив дезінформації зашкодити Сербії", – сказав Вучич.

Сербський президент наголосив, що Белград не піде на скасування безвізового режиму з Росією навіть попри погрози з боку ЄС.

"Таке рішення не буде ухвалено. Навіть якщо хтось його ухвалить, його одразу ж скасують", – додав він.

Сербія є офіційним кандидатом на вступ до Європейського Союзу. З 2014 року країна веде переговори про вступ до блоку.

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.