Єврокомісія закликала Сербію виправити низку проблем для руху до членства у ЄС

Новини — Вівторок, 4 листопада 2025, 14:36 — Марія Ємець

Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос під час виступу у Європарламенті 4 листопада.

Єврокомісарка зазначила, що Сербії потрібно активізувати євроінтеграційні реформи, зокрема ті, що стосуються найважливішого кластера "Основи". 

"Ми очікуємо від Сербії подолання застою у питанні судової системи і фундаментальних прав, негайного розвороту у питанні погіршення ситуації зі свободою слова, свободою університетів, та забезпечення прогресу у питанні реформи виборчої системи", – зазначила Кос. 

"Ми також маємо побачити подальше прогресуюче та більше узгодження зі спільною зовнішньополітичною та безпековою політикою ЄС", – сказала єврокомісарка, додавши, що від представників влади Сербії також очікують припинення антиєвропейської риторики. 

Нагадаємо, 4 листопада Єврокомісія презентує звіти про прогрес у євроінтеграційних реформ усіх країн-кандидатів, у тому числі України. 

У звіті щодо поступу України йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

"Європейська правда" готує детальний його аналіз.

Варто зауважити, що в експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".

Єврокомісія Сербія
