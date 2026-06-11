Еврокомиссия: предоставление Сербией гражданства россиянам угрожает безопасности ЕС

Практика предоставления Сербией, которая имеет безвиз с Европейским Союзом, своего гражданства россиянам представляет угрозу безопасности ЕС, поэтому Евросоюз рекомендует сербскому правительству привести внутренние правила в соответствие с визовой политикой ЕС.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье в четверг, 11 июня.



В Еврокомиссии напомнили, что предоставление сербского гражданства гражданам России представляет потенциальную угрозу безопасности ЕС.



"Это уже было упомянуто в нашем отчете о расширении за 2025 год, в котором мы рекомендовали Сербии дальнейшую гармонизацию с визовой политикой ЕС и обеспечение строгой проверки безвизовых прибытий граждан третьих стран, в частности из стран, представляющих угрозу безопасности или риск нелегальной миграции", – заявил Мерсье.



Он сообщил, что "ЕС продвигает диалог с Сербией по этому очень важному вопросу".



"В отчете прошлого года было особо признано, что приобретение прав на безвизовые поездки в ЕС гражданами России путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные угрозы безопасности, собственно, для ЕС. Итак, эти рекомендации остаются в силе и сегодня", – подчеркнул спикер "Еврокомиссии".



Ранее сообщалось, что Сербия практикует предоставление гражданства россиянам, в том числе по особой ускоренной процедуре "в интересах республики", которой пользуются представители российских элит и лица, связанные с Кремлем, чтобы путешествовать в Евросоюз без виз.



Как сообщала "Европейская правда", ранее президент Сербии Александар Вучич опроверг сообщения о том, что Сербия готовится отменить безвизовый режим с Россией в рамках евроинтеграции.



В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.



Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.