Фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність санкцій проти РФ для вступу в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Про це вона сказала на зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді, передає "Європейська правда" з посиланням на N1.

Вучич нагадав, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Сербія не відкрила жодного розділу переговорів з ЄС, жодного кластеру, хоча, на його думку, деякі речі були зроблені добре.

За його словами, заяви про те, що Сербія вступить до ЄС до 2025 року, були зроблені в період, коли біля керма ЄК стояли інші люди, але виявилося, що ніхто не сприйняв це серйозно.

"Ми спробуємо виконати те, що називається порядком денним реформ, і я сподіваюся, що у нас буде підтримка Європейського Союзу в усьому цьому, і що нас почують у Брюсселі. Це не завжди просто, і не зовсім легко повністю представити це людям тут", – сказав він.

Своєю чергою фон дер Ляєн сказала, що зараз для Сербії настав час зробити кроки на шляху до вступу.

"По-перше, прогрес у сфері верховенства права, ЗМІ та виборчого законодавства. Варто інвестувати у ці зусилля, тому що вони наближають вас до мети. Це фундамент для мирного суспільства. Я хочу привітати прогрес у створенні реєстру виборців та Ради з питань виборчого права. Імплементація є ключовим моментом, і саме тому я запрошую вас приїхати до Брюсселя, щоб побачити, якою є ситуація", – сказала вона.

Вона також сказала, що очікує більшого ступеня координації у зовнішній політиці, включаючи санкції проти Росії: "Ви скоординували 61 відсоток, але ми хочемо більшого".

У контексті санкцій, за її словами, ЄС хоче бачити в Сербії надійного партнера.

На початку осені сербський президент Александар Вучич на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним поскаржився на те, що через розв’язану РФ війну проти України Сербія "перебуває у складній ситуації".

Влітку сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство балканської країни в Євросоюзі буде на горизонті.

Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.