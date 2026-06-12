ЗМІ дізнались, яку кількість свого озброєння США виведуть з Європи

США планують значно скоротити кількість літаків і військових кораблів, що надаються для операцій НАТО в Європі.

Про це стало відомо виданню The New York Times від європейських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

Це рішення обмежить можливості НАТО завдавати ударів на великі відстані та проводити розвідку. Про нього союзникам повідомили на початку червня в письмовому документі, з уривками з якого ознайомилася газета.

Заплановане скорочення включає:

Скорочення кількості винищувачів F-16 і F-15E з приблизно 150 до 100

Скорочення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15 і відмова від усіх восьми літаків-заправників, раніше доступних для Європи

Передислокацію ракетного підводного човна та авіаносця, а також кількох військових кораблів і десятків літаків, що беруть участь у місіях авіаносця

Передислокацію однієї з двох груп бомбардувальників, раніше виділених для захисту Європи

Пентагон відмовився коментувати конкретні цифри в документі та послався на заяву свого Європейського командування минулого тижня, в якій у загальних рисах йшлося про намір скоротити свої зобов'язання в Європі.

Пентагон поки що не оприлюднило термінів скорочення, але американські офіційні особи дали зрозуміти, що воно почнеться дуже скоро – набагато раніше, ніж до цього готувалися європейські партнери.

Різке скорочення американського контингенту вплине на здатність НАТО, наприклад, відстежувати рух російських підводних човнів або запускати ракети Tomahawk вглиб російської території.

Хоча європейці мають аналогічні можливості щодо запуску ракет, експерти зазначають, що ці ракети є більш ефективним засобом стримування Росії, коли ними володіють Сполучені Штати, оскільки європейці можуть бути обережнішими у їхньому застосуванні.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.